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ГУПМ МВД обслужило за неделю 742 вызова и информации, поступивших от граждан по линии "102"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gupm-mvd-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408303-ru.html

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6 февраля 2017, 9:24       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. По оперативным данным, за прошедшую неделю 2017 года сотрудниками главного управление патрульной милиции органов внутренних дел всего обслужено 742 вызова и информации, поступивших от граждан по линии "102". Об этом сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД.
По их информации, всего составлен 631 административный протокол по линии общественной безопасности. А также составлено 14521 административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Из них наиболее основные нарушение по линии ПДД. Так, за управление в нетрезвом состоянии составлено 192 протокола, управление без документов - 315, управление без государственных номерных знаков - 28, управление транспортным средством с тонировкой - 59, за нарушение требований дорожных знаков - 2057, управление с непристегнутыми ремнями безопасности - 4012, нарушение правил пользования переговорного устройства - 2737. Водворено на специализированную стоянку 420 транспортных средств. Всего на территории Кыргызской Республики зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 179 человек.

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