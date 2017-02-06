Литовские специалисты обучили кыргызских медиков навыкам работы при транспортировке беременных женщин и новорожденных

6 февраля 2017, 9:06 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Министерство здравоохранения КР при поддержке проекта по перинатальному здравоохранению Германского общества по международному сотрудничеству(GIZ) с 30 января по 5 февраля 2017 года в г.Бишкек провело обучение 45 специалистов акушер-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов северных областей республики с целью стабилизации и проведения правильной транспортировки беременных, рожениц, родильных и новорожденных с использованием специализированных и оснащенных необходимым оборудованием реанимобилей, которые были закуплены на сумму 1 млн. 100 тыс. долларов США и переданы каждой области Кыргызстана в августе прошедшего года в рамках реализуемой Программы развития здравоохранения "Ден-Соолук". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы ведомства, обучение проходило согласно запланированным в этой программе мероприятиям, а также по Программе улучшения перинатальной помощи, реализуемой в стране с 2008 по 2017 год с целью улучшения реферальной системы оказания неотложной помощи матерям и детям. Среди обсуждаемых тем: транспортировка беременной женщины в критическом состоянии, типичные ошибки при выполнении сердечно-легочной реанимации, геморрагический шок в акушерстве, работа в машине скорой помощи и др.

Практический тренинг для кыргызских медиков провели опытные эксперты из Литвы: Арунас Любшис, директор Неонатального центра Вюльнюсского университетского госпиталя и Миндаугас Серпутис, заведующий отделением интенсивной терапии Вильнюсского университетского госпиталя, специалист-консультант Минздрава Литвы.

Как рассказала национальный тренер по неотложной акушерской помощи и консультант проекта GIZ Дамира Сексенбаева, сегодня в Кыргызстане существует несколько уровней системы оказания перинатальной помощи: первичный, вторичный (уровень областных родильных домов) и третичный (уровень Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) и родильного отделения Ошской межобластной клинической больницы). Проект GIZ развивает активность по улучшению реферальной системы. Это, когда беременных женщин с факторами риска заблаговременно переводят на более высокий уровень оказания квалифицированной перинатальной и неонатальной помощи, которую могут оказать только на третичном уровне, где есть оборудование и высококлассные специалисты, где существует консультативно-транспортная система.

"Моя часть на тренинге – новорожденные. Если ребенок родился в районной больнице и там нет условий для оказания соответствующей помощи, его необходимо перевезти в учреждение более высокого уровня, где есть специалисты и соответствующее оборудование, - отметил директор Неонатального центра Вюльнюсского университетского госпиталя Арунас Любшис. - Наша задача обсудить клинические и организационные аспекты, как подготовить и выделить тот контингент больных, который требует перевозки на более высокий уровень, определить и обсудить с местными врачами организационную структуру, куда и кого они будут перевозить и кто будет принимать. Здесь очень много нерешенных вопросов, на которые мы пока не можем дать ответы, потому что многие из них должны решаться внутри страны, на уровне Минздрава, местной власти и главных врачей организаций здравоохранения. Наличие машины и персонала не решит до конца всех проблем, если нет четко описанной системы, кто, куда, почему будет перевозить больных. Большие надежды связаны со строительством нового перинатального центра в г.Бишкек. Когда будет построен этот центр, тогда будет определено и место, куда можно свозить наиболее проблематичных пациентов. В таком случае реферальная система перенаправлений будет иметь четкий определенный смысл.

Система транспортировки матерей с новорожденными работает в Литве уже 26 лет с 1991 года. У нас пять бригад, которые покрывают всю территорию страны. Мы знаем, каких больных и куда перевозить. И, если после обретения независимости показатель младенческой смертности в стране составлял 17, 8 на 1000 живорожденных, то в прошлом году он равнялся уже 3,6. По своим показателям мы являемся где-то в середине стран Евросоюза. Есть годы, когда по республике вообще нет ни одного случая материнской смертности. На международных форумах Литву часто приводят в пример, как страну, которая достигла наибольший прогресс в сфере оказания помощи роженицам и новорожденным".

"Вся идея этих курсов – снизить смертность в акушерстве, - рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Вильнюсского университетского госпиталя, специалист-консультант Минздрава Литвы Миндаугас Серпутис. - И эта болезненная проблема во всем мире. Все беременные женщины находятся под большим увеличительным стеклом. Хотя такая женщина и не считается больной, но она, как граната с вытащенным кольцом-предохранителем. Если она взрывается, то взрыв бывает очень мощным. Иногда приходится спасать сразу две жизни, выбор бывает очень трудным, и ты должен решить, кого спасать в первую очередь, а кого потом. Такие проблемы решают и в Литве, в Евросоюзе…Есть много протоколов, алгоритмов, но каждый человек очень индивидуальный и его не вместишь в конкретный алгоритм, поэтому весь курс не только учение каким-то отработанных схемам, но обучение тому, что делается в мире, какие исследования проводятся, что меняется и какие есть результаты".

Своим мнением о тренинге и о состоянии службы оказания неотложной помощи беременным женщинам и новорожденным, поделились также сами участники тренинга:

Алмазбек Асымбаев,

заместитель директора по лечебной части, анестезиолог и реаниматолог Таласской объединенной областной больницы.

"Мы тесно сотрудничаем с GIZ с 2012 года. Неоднократно проходили семинары по неотложной акушерской помощи. Осенью начали работать на новом реанимобиле и перевозить больных по Таласской области. Это - совместная командная работа акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. Эффективность такого обучения очень высока. Согласно статистике нашей больницы, в 2016 году у нас был всего один случай материнской смертности, когда как в 2015 году – три. Отмечается снижение перинатальной смертности, с каждым годом повышается уровень знаний и соответственно качество оказываемой помощи. На месте передаем своим коллегам опыт и технику тренировки".

Зарина Султанбаева,

врач-неонатолог Таласской областной объединенной больницы

"Я закончила КГМА в 2008 году. С 2014 года работаю неонатологом. Сейчас у нас есть реанимобиль и нам важно научиться, как правильно транспортировать больного и как работать с оборудованием. Я всегда сосредоточена, потому что разные бывают поступления, и каждый организм отвечает на лечение по-своему".

Гульмира Барктабасова,

акушер-гинеколог родильного дома Иссык-Кульской области

"Мой стаж работы 30 лет. На данном этапе нашей работы мы столкнулись с актуальной проблемой перенаправлений, когда требуется уже более качественный подход к транспортировке, и когда мы теперь имеем специализированный реанимобиль, но не в полном объеме можем использовать его возможности, потому что не хватает знаний. Мы должны транспортировать пациентов качественно в любой ситуации.

По своей больнице могу сказать, что в прошедшем году мы смогли снизить показатели материнской и перинатальной смертности. Очень важно обучаться, потому что в рутинной работе нам иногда просто не до этого. Так же очень важно, что обновляются клинические протоколы и руководства, что мы не стоим на месте".

Анаргуль Ажикеева,

анестизиолог и реаниматолог Национального госпиталя

"Я работаю 15 лет. Очень часто приходится выезжать в регионы. Иногда мы даже физически не успеваем одновременно оказаться сразу на двух вызовах. Наша беда – плохое оснащение. Иногда приходится работать голыми руками и работать на "авось". У нас в регионах очень хорошие специалисты, которые сталкиваются с более тяжелой и комбинированной патологией, но часто они просто боятся самостоятельно принимать решение, потому что боятся быть наказанными. В данном случае карательные меры – не лучший способ стимулирования медицинских кадров".

Айгуль Тасынбекова,

врач-неонатолог отделения реанимации новорожденных НЦОМиД

"Работаю с 1995 года. Каждый новый приезд Арунаса для нас очень приятен. Мы получаем новую информацию по достижениям в области неонатологии. Самое главное, что эти тренинги проходят бесплатно, потому что мы не имеем возможности, куда-то выехать и это для нас очень дорого. Быт затягивает, а на тренингах можно полностью отдаться учебе и обновить свои знания. На рабочем месте мы тоже проводим занятия и тренинги, но всё-таки, когда приезжают более опытные специалисты со стороны, мы имеем возможность получить информацию не только по Кыргызстану, но со всего мира.

В неонатологии часто случаются неожиданности. Идешь вроде на обычные роды, а там рождается тяжелый ребенок с редкими пороками. С годами накапливается опыт, набивается глаз и работаешь намного увереннее.

Наука вроде идет вперед, а генетически хромосомных, сердечно-сосудистых заболеваний, а также пороков костно-суставной системы не становится меньше, у мамочек растет сахарный диабет. При расспросе обнаруживаем, что женщина болеет этим заболеванием с 5 лет и, самое интересное, что в анамнезе нет фактора наследственности. Моё мнение, огромный вред здоровью людей наносится со стороны ухудшения экологии, питания с содержанием ГМО и электромагнитного облучения".