Три дзюдоиста-кыргызстанца поборются за звание лучших на мировом турнире

6 февраля 2017, 8:47 Комментарии

БИШКЕК,6 фев - Sputnik. Три дзюдоиста из Кыргызстана примут участие в турнире Dusseldorf Grand Prix 2017 (Гран-при Дюссельдорфа), который продет 24-26 февраля, сообщается на официальном сайте Международной федерации дзюдо.

Турниры Grand Prix стоят на шестом месте по своей значимости: если за первое место на Олимпиаде спортсмен получает 1 000 рейтинговых очков, то за Гран-при - 300. Серебряный призер зарабатывает 180 баллов, бронзовый - 120.

Всего в турнире примут участие более 400 спортсменов из 54 стран. Кыргызстан представят три дзюдоиста: Отар Бестаев (до 60 килограммов), Юрий Краковецкий (свыше 100) и Фарух Белекулов (до 90). Первые два представляли республику и на Олимпийских играх 2016 года. В международном рейтинге дзюдо Белекулов находится на 223-м месте, Бестаев - на 22-м, а Краковцекий входит в топ-20 (18-я строчка).