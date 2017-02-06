Регистрировать бизнес через Интернет планирует Минюст КР

6 февраля 2017, 9:02 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Министр юстиции Уран Ахметов обсудил с главой центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке Пьером фон Арком возможность содействия во внедрении системы онлайн-регистрации юридических лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Также стороны обсудили сотрудничество в создании электронной системы по оказанию государством юридической помощи и в повышении квалификации сотрудников органов юстиции.

"Для нас весьма важно, чтобы мероприятия, проводимые центром ОБСЕ в Кыргызстане, отвечали требованиям государства и его национальным стратегическим документам", - подчеркнул глава центра.

В свою очередь руководитель Минюста рассказал представителю ОБСЕ о задачах ведомства на ближайший год. Ахметов и фон Арк договорились повторно встретиться и детально обсудить планы.