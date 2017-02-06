Кыргызская сборная стала призером XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ

6 февраля 2017, 8:36 Комментарии

Накануне в Минкультуры состоялась торжественная церемония награждения победителей XI Молодежных Дельфийских Игр государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам выступления шести призовых мест удостоены сольные участники и творческие коллективы из Кыргызстана.

"Непревзойденный мастер акробатической стрельбы из лука ногами, артистка кыргызского госцирка Чынара Мадимкулова заняла второе место в номинации "Цирк" в возрастной категории. В номинации "Изобразительное искусство" в возрастной категории второе место присуждено Екатерине Жуковой. В номинации "Сольное народное пение" 3-го места удостоен молодой исполнитель кыргызской эстрады Мыктыбек Нурланбеков. Также одержал победу и занял призовое 3-е место в номинации "Скрипка" начинающий скрипач Шамиль Сулейманов. Взрослый и младший составы Народного образцового ансамбля "Шаттык" стали лауреатами Игр, удостоившись оба 3-х мест в соответствующих возрастных категориях", – говорится в сообщении.

Отметим, итоговый очный этап XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ прошел с 28 ноября по 3 декабря 2016 года в городах Москва и Санкт-Петербург.

В Играх приняли участие более 500 представителей талантливой молодежи в возрасте от 10 до 25 лет и 61 член жюри из 8 стран Содружества. В конкурсную и фестивальную программу вошли 17 номинаций по народным, классическим и современным видам искусств. Соревнования проходили по возрастным группам номинаций в виртуальном формате. Общее количество разыгранных наград составило 36 комплектов.