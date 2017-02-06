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Новости Кыргызстана

Американка побывала во всех странах мира за полтора годаАмериканка побывала во всех странах мира за полтора года

В Китае в парке аттракционов погибла 13-летняя девочка

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kita...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408297-ru.html

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В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий - ГПС

6 февраля 2017, 8:47       Комментарии

В китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибла 13-летняя девочка, упавшая с аттракциона, сообщает русская служба "Би-би-си"
Местная пресса сообщает, что она упала на железную ограду, после чего была доставлена в больницу, где скончалась.
По словам следователей, ее ремень безопасности был сломан, а защитная планка была закреплена недостаточно плотно.
Сообщается, что последний раз аттракцион «Путешествие в пространстве» прошел инспекцию в декабре.
Китайские СМИ публикуют видео с мобильного телефона, на котором видно, как девочка сначала висит на своем кресле, а затем на большой скорости вылетает из него.
Китайские власти распорядились приостановить использование всех аттракционов в парке, пока они не пройдут проверку.
Местная пресса сообщает, что родители девочки пришли к соглашению с парком аттракционов о компенсации в 870 000 юаней (127 тыс. долларов). Погибшая была их единственным ребенком.

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