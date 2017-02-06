Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −11°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно и морозноПрогноз погоды: в Бишкеке солнечно и морозноNegatiff: 17-летняя девушка, игравшая в виртуальную игру, пыталась порезать себе веныNegatiff: 17-летняя девушка, игравшая в виртуальную игру, пыталась порезать себе вены

На Урале обнаружено тело ребенка со следами собачьих укусов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354880_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408296-ru.html

Похожие новости

Гадаете, может ли ваш ребенок покончить с собой? Возьмите в руку чашку!

В Бишкеке в инфекционной больнице умер трехлетний ребенок

Женщине, изнасилованной таксистом на глазах ребенка, предоставят четырех адвокатов

Как понять, склонен ли мой ребенок к суициду, и что делать?

Как обезопасить ребенка в Интернете. Топ-8 программ родительского контроля

6 февраля 2017, 8:18       Комментарии

В Свердловской области (Россия) обнаружено тело семилетней девочки. По предварительным данным, ребенка загрызли собаки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Труп был найден в районе деревни Пальмино 5 февраля. В сообщении отмечается, что на теле были раны, характерные для укусов животных, и следы когтей (предположительно, собачьих). Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить сроки и точные причины смерти ребенка и выяснить другие важные обстоятельства. Полиция и сотрудники СКР выясняют, кто из местных жителей мог стать очевидцем случившегося.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум