Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −11°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызская сборная стала призером XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГКыргызская сборная стала призером XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГПрогноз погоды: в Бишкеке солнечно и морозноПрогноз погоды: в Бишкеке солнечно и морозно

Коту-инвалиду в Болгарии вживили титановые протезы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354878_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408295-ru.html

Похожие новости

На акции протеста в Румынии вышло более 300 тыс. человек

В Бухаресте акции протеста переросли в столкновения с полицией

В Нью-Йорке собрались протестующие против запрета на въезд иммигрантов

Более 3-х тысяч женщин провели военизированную акцию протеста в Йемене

Знаменитости выйдут с протестом против Трампа

6 февраля 2017, 8:31       Комментарии

В Болгарии бездомному коту по кличке Пух вживили бионические протезы из титана. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Пух потерял задние лапы в результате несчастного случая. Хирург Владислав Златинов решил помочь животному. Он выяснил, что британские ветеринары уже проводили подобные операции и изучил их опыт по публикациям в научных журналах.
Ветеринар вживил в культи кота-инвалида титановые имплантаты, изготовленные по специальному заказу. В области колена к ним присоединяются сменные протезы, которые заменяют нижнюю часть лапы.
После шестинедельного восстановительного периода животному позволили испытать бионические конечности. Златинов утверждает, что кот постепенно привыкает к ним и сам следит за чистотой протезов. Ветеринар уже прооперировал трех других кошек, которые остались без лап.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум