Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
ясно −11°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Китае в парке аттракционов погибла 13-летняя девочкаВ Китае в парке аттракционов погибла 13-летняя девочкаКыргызская сборная стала призером XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГКыргызская сборная стала призером XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ

Американка побывала во всех странах мира за полтора года

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354879_am...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408294-ru.html

Похожие новости

Суд обязал Google передавать властям США письма с иностранных серверов

Трамп пересорил 40% американских семей

За счет преференций от ВСП+ в страны ЕС экспортировано товаров на $68 млн

Глава МВД за служебное несоответствие отстранил от должности глав ГУБОП и ГУУР

За счет преференций от ВСП+ за 11 месяцев 2016 года в страны ЕС экспортировано товаров на 68 млн долларов США –правительство КР

6 февраля 2017, 8:44       Комментарии

27-летняя американка Кассандра Де Пеколь объехала все страны мира за рекордно короткий срок. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Seeker.
Путешествие, начавшееся в июле 2015 года, продолжалось 18 месяцев и 26 дней. За это время она посетила 195 государств и стала обладательницей двух мировых рекордов. Де Пеколь оказалась первой женщиной в истории, объехавшей все страны мира, и первым человеком, который справился с этой задачей настолько быстро. Прежний рекордсмен, американский профессор Или Лю, потратил на это три года, три месяца и шесть дней.
Последним пунктом маршрута женщины стал Йемен.
В среднем на посещение одного государства у туристки уходило от двух до пяти дней. Во время своих поездок она выступала с презентациями и встречалась со студентами и представителями властей.
Не все визиты обходились без происшествий. В Перу на такси, в котором ехала путешественница, напали вооруженные грабители. В Бахрейне и Ливии ее заподозрили в работе на ЦРУ. На Гренаде Де Пеколь приняли за наркокурьера, но отпустили после проверки найденных в багаже лекарств и витаминов.
По словам Де Пеколь, она с детства хотела посмотреть мир, ознакомиться с разными культурами и религиями. Поездка обошлась более чем в 200 тысяч долларов. Все это время американку финансово поддерживали ранее не знакомые ей люди. По ее словам, всех своих спонсоров она находила уже во время путешествия.
Де Пеколь также призналась журналистам в аэрофобии. По ее словам, перелетов она опасается даже больше, чем быть похищенной или убитой.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум