Positiff: Чемпионом Кыргызстана по хоккею стала команда из Жумгала

6 февраля 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные...

Чемпионат Кыргызстана по хоккею закончился победой команды из Жумгала

В Жумгальском районе завершился республиканский турнир по хоккею.

Пропавшая 21-летняя Мээрим Д. нашлась, сообщил 5 февраля папа.

Студент КГМА Темирлан Омурбеков на борту самолета спас жизнь пассажирки рейса Бишкек-Москва

Прогноз погоды по Кыргызстану на 6 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -12...-17

днем: -4...+1

Таласская область

ночью: -14...-19

днем: 0...-5

Баткенская область

ночью: -6...-11

днем: -3...+2

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -6...-11

днем: -2...+3

Иссык-Кульская область

ночью: -7...-12

днем: -4...+1

Нарынская область

ночью: -18...-23

днем: -8...-13

В Бишкеке 6 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -12...-14, максимальная температура воздуха днем 0...-2.