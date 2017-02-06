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Новости Кыргызстана

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Positiff: Чемпионом Кыргызстана по хоккею стала команда из Жумгала

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408293-ru.html

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6 февраля 2017, 8:03       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные...
Чемпионат Кыргызстана по хоккею закончился победой команды из Жумгала
В Жумгальском районе завершился республиканский турнир по хоккею.
Пропавшая 21-летняя Мээрим Д. нашлась, сообщил 5 февраля папа.
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Прогноз погоды по Кыргызстану на 6 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -12...-17
днем: -4...+1
Таласская область
ночью: -14...-19
днем: 0...-5
Баткенская область
ночью: -6...-11
днем: -3...+2
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -6...-11
днем: -2...+3
Иссык-Кульская область
ночью: -7...-12
днем: -4...+1
Нарынская область
ночью: -18...-23
днем: -8...-13
В Бишкеке 6 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -12...-14, максимальная температура воздуха днем 0...-2.

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