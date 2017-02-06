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Новости Кыргызстана

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Negatiff: 17-летняя девушка, игравшая в виртуальную игру, пыталась порезать себе вены

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408292-ru.html

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6 февраля 2017, 8:14       Комментарии

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Количество детей, погибших в ДТП в 2016 году, увеличилось на 33%
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