Negatiff: 17-летняя девушка, игравшая в виртуальную игру, пыталась порезать себе вены

6 февраля 2017, 8:14 Комментарии

Дорогие читатели, представляем вам негативные новости, которые вы могли пропустить за минувшие дни...

В Кадамжайском районе в поле найдено тело 8-классника. Об этом сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на собственные источники.

17-летняя девушка, игравшая в виртуальную игру, госпитализирована в Центр психического здоровья

О.А. 1999 года рождения была госпитализирована сегодня рано утром в Республиканский центр психического здоровья, сообщили АКИpress источники.

Количество детей, погибших в ДТП в 2016 году, увеличилось на 33%

Количество погибших в ДТП в 2016 году снизилось на 11% с 1060 случаев до 938, а количество пострадавших - на 14,5% с 1042 человек до 892. Об этом сообщает МВД по итогам работы коллегии за 2016 год.