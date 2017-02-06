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Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354877_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408291-ru.html

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6 февраля 2017, 8:01       Комментарии

Столицу Катара и новозеландский город Окленд связал самый длинный авиамаршрут в мире. Об сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gulf News.
Пассажирский самолет Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways, предназначенный специально для долгих перелетов, покинул город Доха около пяти утра в воскресенье. Самолет миновал Дубай и северный Оман, после чего направился в сторону Индии, пролетел над южной оконечностью Индостана и Шри-Ланкой и достиг Западной Австралии.
Прибыл авиалайнер в Новую Зеландию через 16 часов 20 минут после вылета и сел в оклендском аэропорту около 7:30 в понедельник. Обратный путь займет еще больше времени и продлится 17 часов 30 минут
Длина маршрута, пересекающего десять часовых поясов, составляет 14,5 тысячи километров. Это на 600 километров больше, чем у рейса Дубай - Окленд авиакомпании Emirates, который считался самым длинным ранее.
Власти Новой Зеландии рассчитывают, что новый авиамаршрут будет приносить экономике страны 198 миллионов долларов в год.

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