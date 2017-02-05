Как выглядит зимний Джеты-Огуз — живописные кадры ущелья

5 февраля 2017, 21:03 Комментарии

Ущелье Джеты-Огуз с красивыми горами и водопадами имеет протяженность 35 километров. Здесь расположен лечебно-оздоровительный курорт. Ранее частыми гостями лечебницы были Юрий Гагарин и другие космонавты.

Издревле это место привлекало внимание. Горячие лечебные источники славились далеко за пределами Кыргызстана, а живописная природа радовала глаз приезжавших сюда людей.

Ущелье упоминается в древних кыргызских легендах и сказках. На обратной стороне "Семи быков" находится скала "Разбитое сердце", популярная среди молодых людей, - многие признаются здесь в любви.

Джеты-Огуз находится на высоте 3800 метров над уровнем моря в 28 километрах к юго-западу от Каракола.

Красоты ущелья Джеты-Огуз с высоты смотрите в видеоролике Sputnik Кыргызстан>>