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Бишкеке прошел турнир по таэквон-до ИТФ "БАЛАСТАН" среди начинающихБишкеке прошел турнир по таэквон-до ИТФ "БАЛАСТАН" среди начинающих

Как выглядит зимний Джеты-Огуз — живописные кадры ущелья

 

Фотографии: sputnik.kg

         

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408290-ru.html

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5 февраля 2017, 21:03       Комментарии

Ущелье Джеты-Огуз с красивыми горами и водопадами имеет протяженность 35 километров. Здесь расположен лечебно-оздоровительный курорт. Ранее частыми гостями лечебницы были Юрий Гагарин и другие космонавты.
Издревле это место привлекало внимание. Горячие лечебные источники славились далеко за пределами Кыргызстана, а живописная природа радовала глаз приезжавших сюда людей.
Ущелье упоминается в древних кыргызских легендах и сказках. На обратной стороне "Семи быков" находится скала "Разбитое сердце", популярная среди молодых людей, - многие признаются здесь в любви.
Джеты-Огуз находится на высоте 3800 метров над уровнем моря в 28 километрах к юго-западу от Каракола.
Красоты ущелья Джеты-Огуз с высоты смотрите в видеоролике Sputnik Кыргызстан>>

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