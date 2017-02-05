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Количество абонентов "Ошгорводоканала" в 2016 году увеличилось на 51 тысяч человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kolichest...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408289-ru.html

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5 февраля 2017, 20:17       Комментарии

Ош, 5 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. За 2016 год количество абонентов муниципального предприятия "Ошгорводоканал" увеличилось на 51 тысяч 524 человека, таким образом общее количество абонентов составило 245 тысяч 584 человека.
Ежедневно жители города Ош тратят на свои нужды более 195 тысяч кубометров чистой питьевой воды, по сравнению с предыдущим годом рост потребления питьевой воды составил 15,5 процентов. Дебиторская задолженность по сравнению с 2015 годом сократилась на 7 млн 800 тысяч сом и составила 21 млн 600 тысяч сом.
За счет привлеченных инвестиций в сумме 11 млн 800 тысяч долларов, 8 млн 500 тысяч евро и 59 млн сом были построены новые водные резервуары и отремонтированы насосные станции.

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