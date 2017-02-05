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Число жертв непогоды в Афганистане возросло до 54 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408288-ru.html

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5 февраля 2017, 20:21       Комментарии

Бишкек, 5 февраля / Кабар/. Число погибших в результате сильных снегопадов и при сходе лавин за последние три дня в Афганистане достигло 54 человек, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
"На данный момент 54 человека погибли и 52 пострадали в результате схода лавин и морозов в 22 провинциях", — заявил представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Омар Мохаммади.
По последним данным, непогода разрушила 168 домов, погибло 340 голов скота. Основной удар стихии пришелся на провинции Бадахшан и Парван.
Власти опасаются, что число жертв может возрасти, так как спасателям пока не удалось добраться до наиболее пострадавших районов. По оценке министерства, в снежном плену могут оставаться несколько десятков человек.
Источник РИА Новости

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