Число жертв непогоды в Афганистане возросло до 54 человек

5 февраля 2017, 20:21 Комментарии

Бишкек, 5 февраля / Кабар/. Число погибших в результате сильных снегопадов и при сходе лавин за последние три дня в Афганистане достигло 54 человек, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

"На данный момент 54 человека погибли и 52 пострадали в результате схода лавин и морозов в 22 провинциях", — заявил представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Омар Мохаммади.

По последним данным, непогода разрушила 168 домов, погибло 340 голов скота. Основной удар стихии пришелся на провинции Бадахшан и Парван.

Власти опасаются, что число жертв может возрасти, так как спасателям пока не удалось добраться до наиболее пострадавших районов. По оценке министерства, в снежном плену могут оставаться несколько десятков человек.

Источник РИА Новости