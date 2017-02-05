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Число жертв непогоды в Афганистане возросло до 54 человекЧисло жертв непогоды в Афганистане возросло до 54 человек

Бишкеке прошел турнир по таэквон-до ИТФ "БАЛАСТАН" среди начинающих

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/bishkeke-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408287-ru.html

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5 февраля 2017, 20:24       Комментарии

Бишкек, 5 февраля / Кабар/. В Бишкеке 29 января 2017 года прошел турнир по таэквон-до ИТФ "БАЛАСТАН" среди начинающих. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации и федерации Таэквон-до ИТФ КР.
Количество участников составило более 300 спортсменов со всех регионов Кыргызстана. Более 30 тренеров выставили своих подопечных.
По итогам соревнования первое общекомандное место заняла команда Акылбекова Иляза (с.Пригородное), второе- команда Юсупова Ильдара (с.Новопокровка), и третье- клуб "Мастер" (г.Бишкек).

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