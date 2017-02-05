Бишкеке прошел турнир по таэквон-до ИТФ "БАЛАСТАН" среди начинающих

5 февраля 2017, 20:24 Комментарии

Бишкек, 5 февраля / Кабар/. В Бишкеке 29 января 2017 года прошел турнир по таэквон-до ИТФ "БАЛАСТАН" среди начинающих. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации и федерации Таэквон-до ИТФ КР.

Количество участников составило более 300 спортсменов со всех регионов Кыргызстана. Более 30 тренеров выставили своих подопечных.

По итогам соревнования первое общекомандное место заняла команда Акылбекова Иляза (с.Пригородное), второе- команда Юсупова Ильдара (с.Новопокровка), и третье- клуб "Мастер" (г.Бишкек).