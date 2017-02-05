Снега не будет — прогноз погоды по Кыргызстану на начало следующей недели

5 февраля 2017, 19:58 Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР (Кыргызгидромет) составило прогноз погоды на начало следующей недели и распространило штормовое предупреждение.

В Бишкеке в ближайшие три дня осадков не ожидается. На трассах накат и гололедица. В понедельник днем от 0 до 2 градусов мороза, ночью -12...-14. Во вторник ночью -8...-10, в дневное время воздух прогреется до +1...+3. В среду ночью термометры покажут от 6 до 8 градусов ниже нуля, а днем - 4-6 со знаком "плюс".

В Оше осадков также не будет. На дорогах снежный накат и гололедица. В понедельник ночью 6-8 градусов мороза, днем -1...+1. Во вторник ночная температура составит от 5 до 7 градусов ниже нуля, а днем ожидается +2...+4. В среду ночью столбик термометра опустится до -3...-5, днем будет 4-6 градусов тепла.

В Чуйской и Таласской областях в понедельник без осадков. На дорогах снежный накат и гололедица. Ночью температура воздуха в Чуйской долине составит -12...-17 градусов, а днем от -4 до +1. В Таласской долине ночью прогнозируется 14-19 градусов мороза, днем температура составит +2...+7. Со вторника по пятницу осадков не будет.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях также прогнозируются снег, накат и гололедица. В понедельник ночью термометры покажут от 6 до 11 градусов мороза. Днем в Баткенской области от -3 до +2, а в Ошской и Джалал-Абадской от -2 до +3. Со вторника по пятницу осадков не ожидается.

В Нарынской области до пятницы осадков тоже не будет. Температура в зоне земледелия в понедельник ночью составит -18...-23, в дневное время - 8-13 градусов мороза. На дорогах снежный накат, гололедица.

В Иссык-Кульской области осадки не прогнозируются. В зоне земледелия ночью от -7 до -12, а днем -4...+1. По прогнозам синоптиков, со вторника по пятницу осадков не будет.

Кроме того, возможен сход лавин на следующих трассах:

<ul> <li>Бишкек - Ош (на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и в ущелье Чычкан);</li> <li>Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу (с 65-го по 90-й километры);</li> <li>Ала-Бука - Каныш-Кыя (65-90-й километры)</li> <li>Красная горка - Ак-Таш (1-9-й километры);</li> <li>Казарман - Ак-Тал - Чат (на перевале Кара-Коо и на участке трассы в районе села Ийри-Суу (42-44-й километры);</li> <li>Каракол - Энильчек (на перевале Чон-Ашуу);</li> <li>Барскоон - Ак-Шыйрак (на перевалах Барскоон и Соок).</li> </ul> При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.