Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Снега не будет — прогноз погоды по Кыргызстану на начало следующей неделиСнега не будет — прогноз погоды по Кыргызстану на начало следующей неделиАфиша: куда сходить в будниАфиша: куда сходить в будни

Погода в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44418_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408285-ru.html

Похожие новости

Число жертв непогоды в Афганистане возросло до 54 человек

Снега не будет — прогноз погоды по Кыргызстану на начало следующей недели

Кикбоксёр из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"

Фасоль и этноодежда — Кыргызстан экспортировал в Европу товара на $68 млн

В Кыргызстане на 33% возрос уровень детской смертности в ДТП

5 февраля 2017, 19:30       Комментарии

В Кыргызстане без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -14 градусов, днем до -4. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
День увеличится до 10 часов 8 минут.
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -8, днем до -6 градусов.
В Нарынской области завтра температура воздуха до -18 ночью и до -15 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -10, днем - до -7 градусов.
В Таласской области ночью до -13, днем до -8 градусов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум