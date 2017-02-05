Погода в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков

5 февраля 2017, 19:30 Комментарии

В Кыргызстане без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.

В Бишкеке температура воздуха ночью до -14 градусов, днем до -4. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

День увеличится до 10 часов 8 минут.

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -8, днем до -6 градусов.

В Нарынской области завтра температура воздуха до -18 ночью и до -15 градусов днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -10, днем - до -7 градусов.

В Таласской области ночью до -13, днем до -8 градусов.