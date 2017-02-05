Афиша: куда сходить в будни

5 февраля 2017, 19:00 Комментарии

Куда пойти отдохнуть на следующей неделе, читайте в рубрике "Афиша".

В Бишкеке стартует Неделя науки, техники и производства, в рамках которой пройдут различные мастер-классы не только для детей, после работы посетите благотворительный вечер классической музыки симфонического оркестра имени А.Джумахматова, в Русский театр драмы или на игру Школьной лиги КВН Кыргызстана.

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