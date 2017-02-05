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Афиша: куда сходить в будни

Источник:
http://24.kg/kultura/44429_afi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408284-ru.html

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Афиша: куда сходить в будни

Афиша событий: куда сходить на выходные в Бишкеке?

5 февраля 2017, 19:00       Комментарии

Куда пойти отдохнуть на следующей неделе, читайте в рубрике "Афиша".
В Бишкеке стартует Неделя науки, техники и производства, в рамках которой пройдут различные мастер-классы не только для детей, после работы посетите благотворительный вечер классической музыки симфонического оркестра имени А.Джумахматова, в Русский театр драмы или на игру Школьной лиги КВН Кыргызстана.
Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.

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