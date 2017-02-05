Facebook запустил сервис знакомств

5 февраля 2017, 16:55 Комментарии

В мобильном приложении Facebook появился новый раздел Discover People (Найти людей), который позволит пользователям находить бизнес-партнеров и партнеров для свиданий, пишет TechCrunch.

Функция только начала запускаться на Android и iOS и пока доступна не для всех пользователей Facebook. Ее протестировали в Австралии и Новой Зеландии в конце прошлого года.

Внизу раздела можно увидеть список людей, которые живут в том же городе, работают вместе с ним в одной компании или намереваются посетить мероприятия.