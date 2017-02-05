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Пчелы прервали матч по крикету в ЮАР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354874_pc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408281-ru.html

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5 февраля 2017, 17:02       Комментарии

Рой пчел прервал матч по крикету между командами ЮАР и Шри-Ланки, проходивший в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.
Насекомые дважды вынуждали спортсменов прекратить игру и броситься на землю. После этого матч был приостановлен, и на поле вышли сотрудники стадиона.
Они попытались прогнать насекомых, но безуспешно. Пчелы не улетели даже после того, как их окатили содовым раствором из ведра и опрыскали газом из огнетушителя.
Совладать с роем сумел лишь профессиональный пчеловод, который собрал насекомых в пластиковый ящик с сотами. Когда насекомые были удалены с поля, игра продолжилась.

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