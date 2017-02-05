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Кыргызский кикбоксер взорвал Youtube, повторив трюк из "Матрицы"

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408280-ru.html

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Кикбоксер из КР удивил соцсети трюком из "Матрицы" во время боя в Таиланде

5 февраля 2017, 16:33       Комментарии

Видео с фрагментом боя кыргызстанского кикбоксера Рафаэля Физиева со звездой тайского бокса Сорго Петьинди за несколько дней собрало более 400 тыс. просмотров.
"В один из моментов боя Рафаэль ушел от удара ногой соперника, отклонившись назад, точно так же, как это исполнял герой Киану Ривза Нео в фантастическом фильме "Матрица". Правда, такой "трюк" не спас Физиева, он проиграл этот матч", – пишут в международных СМИ.
Бой состоялся в рамках турнира Toyota Marathon в городе Пхитсанулок в Таиланде.

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