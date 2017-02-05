"Горячая линия" по вопросам "игр" в социальных сетях — 111, 185

5 февраля 2017, 16:32 Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Служба оперативного реагировании мэрии Бишкека принимает жалобы и обращения, касающиеся поведения школьников и вопросов, связанных с опасностями в социальных сетях, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Ранее стало известно, что многие кыргызстанские подростки начали делиться в соцсетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. Правоохранительные органы России уверены, что эти хэштеги являются причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство.

"По номеру 185 консультирует сотрудник столичного управления образования, также работает общереспубликанская "горячая линия" 111. Операторы готовы выслушать обеспокоенных родителей и дать консультацию относительно "игр" в социальных сетях, ставших популярными среди подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мэрия модернизировала сервисы оперативного реагирования: номера 185 и 1840 работают круглосуточно. Также бишкекская администрация просит обращаться с проблемными вопросами по WhatsApp на номер 0554 18-21-85.

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