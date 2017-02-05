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"Горячая линия" по вопросам "игр" в социальных сетях — 111, 185

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408279-ru.html

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В службу "185" поступают обращения о поведении школьников и вопросы, связанные с опасностями соцсетей, - мэрия

5 февраля 2017, 16:32       Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Служба оперативного реагировании мэрии Бишкека принимает жалобы и обращения, касающиеся поведения школьников и вопросов, связанных с опасностями в социальных сетях, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Ранее стало известно, что многие кыргызстанские подростки начали делиться в соцсетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. Правоохранительные органы России уверены, что эти хэштеги являются причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство.
"По номеру 185 консультирует сотрудник столичного управления образования, также работает общереспубликанская "горячая линия" 111. Операторы готовы выслушать обеспокоенных родителей и дать консультацию относительно "игр" в социальных сетях, ставших популярными среди подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мэрия модернизировала сервисы оперативного реагирования: номера 185 и 1840 работают круглосуточно. Также бишкекская администрация просит обращаться с проблемными вопросами по WhatsApp на номер 0554 18-21-85.
Что нужно знать родителям об игре "Синий кит" и как уберечь от нее детей, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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