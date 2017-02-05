Очередная жертва игры "Синий кит" вскрыла себе вены. Попытка не удалась

5 февраля 2017, 16:01 Комментарии

Госпитализирована девушка 1999 года рождения. По словам специалистов она играла в виртуальную игру "Синий кит". Об этом сообщают врачи Республиканского центра психического здоровья.

Как стало известно, о подавленном состоянии девушки сообщил ее молодой человек. Он и обратился в скорую медицинскую помощь и в милицию.

По словам директора республиканского Центра психического здоровья Ураимжана Исмаилова, девушка поступила примерно в 3:30, она 4 дня играла в "синий кит", и ей пришло сообщение с командой от администратора игры, порезать себе вены. Но у нее это не получилось, просто была попытка," - .

В данное время самочувствие Ольги. А. 1999 года рождения хорошее, она находится под наблюдением специалистов.

Врачи просят родителей больше уделять внимания их детям и призывают следить, если они много времени проводят за компьютером. Так, как в этом случае подросток играла четверо суток и никто из старших это не заметил.

"Она поступила сегодня ночью, четверо суток играла у себя дома в игру " Синий кит ". Она пыталась вскрыть себе вены, но не значительно. Ее парень увидел что девушка находиться в подавленном состоянии. А увидев ее руку, он обратился в скорую и в милицию. Сейчас мы уже пообщались с ее родителями, вроде семья нормальная. Пока она будет наблюдаться у нас, пока состояние не стабилизируется " - рассказал директор республиканского Центра психического здоровья Ураимжан Исмаилов.