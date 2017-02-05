Как стать популярной в Инстаграме? Топ-8 советов

5 февраля 2017, 15:10 Комментарии

Как сделать свою страничку в Инстаграме успешной и популярной во всем Кырнете? О наборе подписчиков и раскрутке аккаунта нам рассказала директор SMM-компании Светлана Марголис.

1. Открытый профиль. Пустите людей в личную жизнь, они должны интересоваться тем, что с вами происходит. Вы же не секретными ядерными разработками занимаетесь, верно?

2. Яркие фото. Делитесь красивыми снимками, фотоотчетами с дружеских посиделок. Главное правило - высокое качество снимков. Постарайтесь обойтись без нарисованных сверху сердечек и "забавных" смайлов.

3. Популярные хэштеги. Не следует писать что-то в духе #ненадописатьхэштеги. Выбирайте только популярные, так как их главная роль - привлечь больше внимания к вашему посту, а не решить проблему западания клавиши "пробел".

4. Указывайте месторасположение. Возможно, вы любите ходить в театр, а значит, вами могут заинтересоваться люди со схожими интересами.

5. Периодичность публикаций. Следует напоминать о себе один-два раза в день.

6. Улучшите свои фото с помощью фильтров. Приложений много. Впрочем, следует помнить, что фильтры не всегда делают снимок лучше.

7. Контакт с аудиторией. Комментируйте и жмите "лайк" на фотографии ваших подписчиков. В конце концов, соцсети - это не игра в одни ворота.

8. Слишком профессиональные фотографии могут отпугнуть. Не увлекайтесь ими. А вот переборщить с "улыбчивыми" и солнечными кадрами сложно - они привлекают всегда.

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