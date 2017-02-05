Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Как стать популярной в Инстаграме? Топ-8 советовКак стать популярной в Инстаграме? Топ-8 советовГололед на дороге? — сообщите в мэрию Бишкека через WhatsAppГололед на дороге? — сообщите в мэрию Бишкека через WhatsApp

Кикбоксёр из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354870_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408275-ru.html

Похожие новости

Фасоль и этноодежда — Кыргызстан экспортировал в Европу товара на $68 млн

В Кыргызстане на 33% возрос уровень детской смертности в ДТП

В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла

Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+

Погода в Кыргызстане на 5 февраля: в отдельных районах снег

5 февраля 2017, 14:32       Комментарии

23-летний уроженец Бишкека Рафаэль Физиев стал звездой Сети, почувствовав себя Нео из культового фантастического боевика.
В рамках турнира Toyota Marathon в городке Пхитсанулок Физиев встретился с местной звездой тайского бокса Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, кыргызстанец повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость позвоночника.
Отметим, что, несмотря на фантастический "финт", Физиев потерпел поражение в бою.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум