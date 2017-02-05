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Акции золотодобывающей компании "Centerra", владеющей "Кумтором", выросли на 1,4%

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aktcii-vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408274-ru.html

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5 февраля 2017, 14:15       Комментарии

Бишкек, 5 февраля /Кабар/. Стоимость акций канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. выросла на 1.40% по итогам состоявшихся 3 февраля торгов на Фондовой бирже Торонто. Информацию об этом распространила компания "Centerrea". По завершении торговой сессии стоимость одной акции зафиксирована на уровне $5.02 (6.54 CAD, +0.09 CAD). Общий объем торгов за прошедший день составил 603521 акций. В течение дня акции Centerra торговались по цене от 4.89 и до 5.05 долларов США.
Пакет акций Кыргызстана в Centerra Gold в размере 28.8% по итогам вчерашних торгов подорожал до 388 792 281 долларов США.
Акции Centerra Gold подорожали на фоне роста индекса крупнейших мировых золотодобывающих компаний S&P/TSX Global Gold Index на бирже Торонто.

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