Акции золотодобывающей компании "Centerra", владеющей "Кумтором", выросли на 1,4%

5 февраля 2017, 14:15 Комментарии

Бишкек, 5 февраля /Кабар/. Стоимость акций канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. выросла на 1.40% по итогам состоявшихся 3 февраля торгов на Фондовой бирже Торонто. Информацию об этом распространила компания "Centerrea". По завершении торговой сессии стоимость одной акции зафиксирована на уровне $5.02 (6.54 CAD, +0.09 CAD). Общий объем торгов за прошедший день составил 603521 акций. В течение дня акции Centerra торговались по цене от 4.89 и до 5.05 долларов США.

Пакет акций Кыргызстана в Centerra Gold в размере 28.8% по итогам вчерашних торгов подорожал до 388 792 281 долларов США.

Акции Centerra Gold подорожали на фоне роста индекса крупнейших мировых золотодобывающих компаний S&P/TSX Global Gold Index на бирже Торонто.