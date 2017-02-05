Гололед на дороге? — сообщите в мэрию Бишкека через WhatsApp

5 февраля 2017, 14:31 Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Мэрия Бишкека принимает от горожан и гостей столицы заявки о подсыпке дорог и уборке наледи через WhatsApp, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Заявки с фотографиями можно отправлять на следующие номера:

<ul> <li>Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - ‪0557 99-79-27‬;</li> <li>Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - ‪0554 95-55-09‬;</li> <li>Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - ‪0558 33-66-40‬;</li> <li>Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - ‪0555 44-71-54‬.</li> </ul> Также можно оставить заявку, позвонив на номера 185 и 1840 (круглосуточно), и прислать фото, запечатлевшее проблему, по номеру 0554 18-21-85.

"На борьбу с начавшимся снегопадом за прошедшие сутки было израсходовано 696 тонн песка и 52 тонн соли", - сообщила мэрия.

По ее данным, убирать снег на улицах Бишкека вышли 492 дворника. Привлечено 29 единиц спецтехники, три грейферных погрузчика и четыре трактора.