Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кикбоксёр из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"Кикбоксёр из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"Акции золотодобывающей компании "Centerra", владеющей "Кумтором", выросли на 1,4%Акции золотодобывающей компании "Centerra", владеющей "Кумтором", выросли на 1,4%

Гололед на дороге? — сообщите в мэрию Бишкека через WhatsApp

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408273-ru.html

Похожие новости

Откровения продавца электроники в Бишкеке: 5 вещей, которые меня бесят

Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг

Горы снега спустили на дороге Бишкек — Ош

Как очищают Бишкек от снега: 492 дворника и 52 тонны соли

МЧС принудительно спускает снежные лавины на участках автодороги Бишкек—Ош

5 февраля 2017, 14:31       Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Мэрия Бишкека принимает от горожан и гостей столицы заявки о подсыпке дорог и уборке наледи через WhatsApp, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
Заявки с фотографиями можно отправлять на следующие номера:
<ul> <li>Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - ‪0557 99-79-27‬;</li> <li>Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - ‪0554 95-55-09‬;</li> <li>Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - ‪0558 33-66-40‬;</li> <li>Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - ‪0555 44-71-54‬.</li> </ul> Также можно оставить заявку, позвонив на номера 185 и 1840 (круглосуточно), и прислать фото, запечатлевшее проблему, по номеру 0554 18-21-85.
"На борьбу с начавшимся снегопадом за прошедшие сутки было израсходовано 696 тонн песка и 52 тонн соли", - сообщила мэрия.
По ее данным, убирать снег на улицах Бишкека вышли 492 дворника. Привлечено 29 единиц спецтехники, три грейферных погрузчика и четыре трактора.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум