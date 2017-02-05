Фасоль и этноодежда — Кыргызстан экспортировал в Европу товара на $68 млн

5 февраля 2017, 13:57 Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Производители из Кыргызстана благодаря Всеобщей системе преференций (ВСП+) за 11 месяцев прошлого года экспортировали в государства Европейского союза товары на 68 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства КР.

Статус ВСП+ республика получила год назад, это позволяет беспошлинно ввозить более 6 тысяч наименований продукции в страны Евросоюза. Недавно на заседании Жогорку Кенеша был поднят вопрос об эффективности использования статуса ВСП+.

"По итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках ВСП +, 50 кыргызстанских предприятий экспортировали товары на сумму 68 миллионов долларов. По данным Министерства экономики, 30 процентов составляет фасоль, 23 процента - этноодежда, мумие, мед, орехи, сухофрукты, 9 процентов - грибы", - говорится в сообщении.

В настоящее время правительство КР совместно с представительством Европейского союза разрабатывает Дорожную карту по продвижению отечественной продукции на рынок ЕС.