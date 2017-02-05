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Откровения продавца электроники в Бишкеке: 5 вещей, которые меня бесятОткровения продавца электроники в Бишкеке: 5 вещей, которые меня бесят

Служба "185" мэрии столицы теперь принимает звонки и по вопросам игр в соцсетях

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408271-ru.html

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5 февраля 2017, 13:15       Комментарии

Теперь служба оперативного реагирования мэрии города Бишкек "185" принимает жалобы и обращения, касающиеся поведения школьников и вопросов связанных с опасностями социальных сетях. Для этих целей с 1 февраля в службе "185" консультирует сотрудник
столичного управления образования, а также работает общереспубликанская
горячая линия "111". Операторы данных горячих линий готовы выслушать
обеспокоенных родителей и дать квалифицированную консультацию касательно
игр в социальных сетях, ставших популярными среди подрастающего
поколения.
По сообщению, мэрия города Бишкек модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь горожане могут звонить на номера телефонов "185" и "1840" круглосуточно, а также присылать фотографии.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать
информационную поддержку деятельности муниципалитета и присылать свои
обращения и жалобы на указанные телефоны:
- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;
- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;
- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;
- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.

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