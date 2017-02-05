Служба "185" мэрии столицы теперь принимает звонки и по вопросам игр в соцсетях

5 февраля 2017, 13:15 Комментарии

Теперь служба оперативного реагирования мэрии города Бишкек "185" принимает жалобы и обращения, касающиеся поведения школьников и вопросов связанных с опасностями социальных сетях. Для этих целей с 1 февраля в службе "185" консультирует сотрудник

столичного управления образования, а также работает общереспубликанская

горячая линия "111". Операторы данных горячих линий готовы выслушать

обеспокоенных родителей и дать квалифицированную консультацию касательно

игр в социальных сетях, ставших популярными среди подрастающего

поколения.

По сообщению, мэрия города Бишкек модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь горожане могут звонить на номера телефонов "185" и "1840" круглосуточно, а также присылать фотографии.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать

информационную поддержку деятельности муниципалитета и присылать свои

обращения и жалобы на указанные телефоны:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.