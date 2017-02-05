Откровения продавца электроники в Бишкеке: 5 вещей, которые меня бесят

5 февраля 2017, 13:09 Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Продавец в магазине электроники - это не просто продавец. Для большинства обывателей это проводник в мире флешек, мышек и клавиатур. Sputnik Кыргызстан узнал, что его в нас, простых смертных, раздражает. Как всегда, анонимно.

1. Когда просят вскрыть упаковку, чтобы рассмотреть товар поближе. Понятно, когда речь идет о пылесосе. Тут не только нужно достать его из коробки, но и как следует рассмотреть: сосет-не сосет. А в батарейках вы чего не видели?

Как-то меня-таки уломали вскрыть упаковку от флешки, однако впоследствии оказалось, что денег у молодых людей нет. У меня в душе стал расти тихий ужас: кто ж теперь эту флешку купит-то? В качестве залога я забрала у парней ключи, они пообещали привезти деньги в обеденное время. Так у меня в доме уже несколько лет живет чья-то связка ключей.

2. Когда твой начальник считает, что товар возврату и обмену не подлежит. А я уверена, что еще как подлежит! Представьте, что вы продаете пульты от телевизора, работоспособность которых весьма и весьма сомнительная. И тут приходит бабулька и покупает агрегат, ибо "совсем тяжело стало ходить, каналы переключать".

Что и ожидаемо, пульт к телевизору не подошел, и пенсионерка пришла его возвращать. В общем, мало ли что там начальство себе решило. В конце концов, есть закон о защите прав потребителей.

3. Если вам нравится девушка, то купите ей цветы, позовите в кино. Хотя бы просто скажите, что она красивая! Но, Бога ради, не заставляйте ее полчаса показывать вам 33 вида пальчиковых батареек. Это негуманно.

4. Ругать все товары в присутствии продавца. Может, эти наушники и не фонтан, но зачем об этом говорить мне? Я их что, сама делаю? Может, я тоже хочу, чтобы передо мной стоял импозантный брюнет в красивом брючном костюме, а не прыщавый дохлик, но я же об этом вслух не говорю!

5. Бесят, когда торгуются из-за сома. Я до этого и не догадывалась, что кто-то реально может торговаться из-за мелочи. Причем с виду это вполне состоятельные люди.