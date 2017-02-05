Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Служба "185" мэрии столицы теперь принимает звонки и по вопросам игр в соцсетяхСлужба "185" мэрии столицы теперь принимает звонки и по вопросам игр в соцсетяхБишкек глазами тайки Сюзи ЭйгБишкек глазами тайки Сюзи Эйг

Откровения продавца электроники в Бишкеке: 5 вещей, которые меня бесят

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408269-ru.html

Похожие новости

Сооронбай Жээнбеков встретился с волонтерами, которые оказывали помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы "Боинг-747"

Наиль Насритдинов: Рак – это встряска, которая открыла много нового в моей жизни 

Некоторые чабаны выжигают кустарники и колючки на джайлоо, думая, что после будет хорошая трава, - эколог

В некоторых районов с.Нижняя Ала-Арча 4 дня не будет газа

Торага ЖК встретился с Национальной сборной по хоккею, которая выступит на VIII Зимних Азиатских играх

5 февраля 2017, 13:09       Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Продавец в магазине электроники - это не просто продавец. Для большинства обывателей это проводник в мире флешек, мышек и клавиатур. Sputnik Кыргызстан узнал, что его в нас, простых смертных, раздражает. Как всегда, анонимно.
1. Когда просят вскрыть упаковку, чтобы рассмотреть товар поближе. Понятно, когда речь идет о пылесосе. Тут не только нужно достать его из коробки, но и как следует рассмотреть: сосет-не сосет. А в батарейках вы чего не видели?
Как-то меня-таки уломали вскрыть упаковку от флешки, однако впоследствии оказалось, что денег у молодых людей нет. У меня в душе стал расти тихий ужас: кто ж теперь эту флешку купит-то? В качестве залога я забрала у парней ключи, они пообещали привезти деньги в обеденное время. Так у меня в доме уже несколько лет живет чья-то связка ключей.
2. Когда твой начальник считает, что товар возврату и обмену не подлежит. А я уверена, что еще как подлежит! Представьте, что вы продаете пульты от телевизора, работоспособность которых весьма и весьма сомнительная. И тут приходит бабулька и покупает агрегат, ибо "совсем тяжело стало ходить, каналы переключать".
Что и ожидаемо, пульт к телевизору не подошел, и пенсионерка пришла его возвращать. В общем, мало ли что там начальство себе решило. В конце концов, есть закон о защите прав потребителей.
3. Если вам нравится девушка, то купите ей цветы, позовите в кино. Хотя бы просто скажите, что она красивая! Но, Бога ради, не заставляйте ее полчаса показывать вам 33 вида пальчиковых батареек. Это негуманно.
4. Ругать все товары в присутствии продавца. Может, эти наушники и не фонтан, но зачем об этом говорить мне? Я их что, сама делаю? Может, я тоже хочу, чтобы передо мной стоял импозантный брюнет в красивом брючном костюме, а не прыщавый дохлик, но я же об этом вслух не говорю!
5. Бесят, когда торгуются из-за сома. Я до этого и не догадывалась, что кто-то реально может торговаться из-за мелочи. Причем с виду это вполне состоятельные люди.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум