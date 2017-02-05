Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг

5 февраля 2017, 13:00 Комментарии

ИА "24.kg" представляет новую рубрику, в которой иностранцы, живущие и работающие в Бишкеке, поделятся мнением о людях и столице Кыргызстана.

Открывает рубрику Сюзи Эйг, 40-летняя модель и фитнес-тренер из Таиланда, мама двух мальчиков.

- Что вас удивляет в нашей стране?

- Люди и природа. Кыргызстанцы открытые и всегда готовы прийти на помощь.

- О чем вы скучаете, чего вам не хватает здесь?

- Мне не хватает моих родных и близких. А еще многих ингредиентов в еде.

- У вас есть любимое место в Бишкеке?

- Парк "Ала-Арча".

- Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

- Мне нравится разнообразие кухни. Правда, не знаю, можно ли некоторые блюда отнести к национальным. Любимые - это плов и шашлык. Но в силу того что я инструктор по фитнесу, не все, к сожалению, могу себе позволить. Говорят, здесь едят баранью голову... Это точно не для меня.

- Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

- Я очарована местными жителями, они милые и приветливые, а разочарована теми людьми, кто работает в сфере обслуживания. Ну и самим его качеством. Например, в продуктовом магазине у меня на родине кассир консультирует, объясняет, что это за продукт, а здесь торопят пробить чек на кассе.

- Что бы вы поменяли в Бишкеке?

- Если это было бы возможно, то образ жизни бишкекчан. Имею в виду изменения в сторону здоровых привычек.