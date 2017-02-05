Сотрудники "Тазалык" продолжают очищать столицу от выпавшего накануне снега (фото)

5 февраля 2017, 12:45 Комментарии

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают очищать столицу от выпавшего накануне снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на борьбу с начавшимся снегопадом за прошедшие сутки было израсходовано 696 тонн песка и 52 тонну соли, вышло 29 единиц спецтехники и 20

сотрудников отдела благоустройства, работают 3 грейферных погрузчика, 4

трактора для очистки тротуаров.

В штатном режиме по городу Бишкек на уборку работают дворники

"Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ) всего

369 дворников. В Первомайском районе 144 человека, в Ленинском - 107, в

Свердловском - 84, в Октябрьском - 34 дворника.

Мэрия напоминает, что заявки с фотографиями по подсыпке дорог, уборке наледи

вы можете отправлять на следующие номера телефонов через приложение

WhatsApp:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - ‪0557 997 927‬;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - ‪0554 955 509‬;

- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - ‪0558 336 640‬;

- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - ‪0555 447 154‬.

Также можно оставить заявку, позвонив на номера телефонов 185 и 1840

круглосуточно, а также прислать фотографии с проблемами по номеру: 0554

-182-185.