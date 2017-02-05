Сотрудники "Тазалык" продолжают очищать столицу от выпавшего накануне снега (фото)

5 февраля 2017, 12:45 Комментарии
Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают очищать столицу от выпавшего накануне снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, на борьбу с начавшимся снегопадом за прошедшие сутки было израсходовано 696 тонн песка и 52 тонну соли, вышло 29 единиц спецтехники и 20
сотрудников отдела благоустройства, работают 3 грейферных погрузчика, 4
трактора для очистки тротуаров.
В штатном режиме по городу Бишкек на уборку работают дворники
"Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ) всего
369 дворников. В Первомайском районе 144 человека, в Ленинском - 107, в
Свердловском - 84, в Октябрьском - 34 дворника.
Мэрия напоминает, что заявки с фотографиями по подсыпке дорог, уборке наледи
вы можете отправлять на следующие номера телефонов через приложение
WhatsApp:
- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;
- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;
- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;
- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.
Также можно оставить заявку, позвонив на номера телефонов 185 и 1840
круглосуточно, а также прислать фотографии с проблемами по номеру: 0554
-182-185.