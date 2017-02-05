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Сотрудники "Тазалык" продолжают очищать столицу от выпавшего накануне снега (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408267-ru.html

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5 февраля 2017, 12:45       Комментарии

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают очищать столицу от выпавшего накануне снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, на борьбу с начавшимся снегопадом за прошедшие сутки было израсходовано 696 тонн песка и 52 тонну соли, вышло 29 единиц спецтехники и 20
сотрудников отдела благоустройства, работают 3 грейферных погрузчика, 4
трактора для очистки тротуаров.
В штатном режиме по городу Бишкек на уборку работают дворники
"Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ) всего
369 дворников. В Первомайском районе 144 человека, в Ленинском - 107, в
Свердловском - 84, в Октябрьском - 34 дворника.
Мэрия напоминает, что заявки с фотографиями по подсыпке дорог, уборке наледи
вы можете отправлять на следующие номера телефонов через приложение
WhatsApp:
- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - ‪0557 997 927‬;
- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - ‪0554 955 509‬;
- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - ‪0558 336 640‬;
- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - ‪0555 447 154‬.
Также можно оставить заявку, позвонив на номера телефонов 185 и 1840
круглосуточно, а также прислать фотографии с проблемами по номеру: 0554
-182-185.

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