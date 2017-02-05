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Как очищают Бишкек от снега: 492 дворника и 52 тонны соли

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kak-oc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408266-ru.html

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5 февраля 2017, 12:06       Комментарии

Столицу очищают от выпавшего накануне снега 492 дворника "Тазалыка". По данным муниципалитета, они израсходовали 696 тонн песка, 52 тонны соли и привлекли 29 специальных машин и 4 трактора для очистки тротуаров.
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