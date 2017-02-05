Как очищают Бишкек от снега: 492 дворника и 52 тонны соли

5 февраля 2017, 12:06 Комментарии

Столицу очищают от выпавшего накануне снега 492 дворника "Тазалыка". По данным муниципалитета, они израсходовали 696 тонн песка, 52 тонны соли и привлекли 29 специальных машин и 4 трактора для очистки тротуаров.

Горожане могут отправлять заявки с фотографиями по подсыпке дорог и уборке наледи через WhatsApp:

<ul> <li>Карынбаев Аскат (Ленинский район) — ‪0557 997 927;</li> <li>Акматбаев Таалайбек (Октябрьский район) — ‪0554 955 509;</li> <li>Шарапов Руслан (Первомайский район) — ‪0558 336 640;</li> <li>Матмусаев Марат (Свердловский район) — ‪0555 447 154.</li> </ul> Можно также в любое время суток позвонить по номеру 185 и 1840 или прислать фотографии с проблемами по WhatsApp: 0554 -182-185.