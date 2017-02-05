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Снятый в Голливуде фильм кыргызского режиссера покажут во всех кинотеатрах Казахстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/snyaty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408265-ru.html

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Руководство ГСИН провело встречу с казахстанскими коллегами

5 февраля 2017, 12:48       Комментарии

В Бишкеке с 9 февраля в прокат выходит новая приключенческая комедия "В поисках мамы" кыргызского режиссера Руслана Акуна. В кинотеатрах Казахстана она выйдет с 16 февраля.
"Добрый, жизнеутверждающий и семейный фильм о маленьком мальчике-сироте Азамате, который отправляется в США на поиски своей мамы", – говорится в описании комедии, в которой основные действия сняты в Голливуде.
Главные роли сыграли кыргызстанские актеры Азамат Уланов и Жениш Майрамбек уулу, известный казахстанский телеведущий, актер и певец Тауекел Мусилим и американец Майкл Мапонго.
По словам редактора фильма Гулжан Токтогуловой, достигнут новый уровень для коммерческих фильмов в Кыргызстане.
Руслан Акун известен в качестве режиссера фильма "Салам, Нью Йорк", который в 2013 году поставил рекорд в Бишкеке по кассовым сборам. После этого он обучался в престижной школе визуального искусства в Нью Йорке.

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