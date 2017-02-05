Снятый в Голливуде фильм кыргызского режиссера покажут во всех кинотеатрах Казахстана

5 февраля 2017, 12:48 Комментарии

В Бишкеке с 9 февраля в прокат выходит новая приключенческая комедия "В поисках мамы" кыргызского режиссера Руслана Акуна. В кинотеатрах Казахстана она выйдет с 16 февраля.

"Добрый, жизнеутверждающий и семейный фильм о маленьком мальчике-сироте Азамате, который отправляется в США на поиски своей мамы", – говорится в описании комедии, в которой основные действия сняты в Голливуде.

Главные роли сыграли кыргызстанские актеры Азамат Уланов и Жениш Майрамбек уулу, известный казахстанский телеведущий, актер и певец Тауекел Мусилим и американец Майкл Мапонго.

По словам редактора фильма Гулжан Токтогуловой, достигнут новый уровень для коммерческих фильмов в Кыргызстане.

Руслан Акун известен в качестве режиссера фильма "Салам, Нью Йорк", который в 2013 году поставил рекорд в Бишкеке по кассовым сборам. После этого он обучался в престижной школе визуального искусства в Нью Йорке.