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Горы снега спустили на дороге Бишкек — Ош

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408262-ru.html

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5 февраля 2017, 12:21       Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. В субботу на автодороге Бишкек - Ош был произведен принудительный спуск лавин, общий объемом "отстреленного" снега составил 38 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Принудительный спуск снежных лавин на трассе проводится с 4 февраля по 8 февраля. В субботу на трех участках произвели 12 выстрелов. Сегодня спуск продолжится на 198-м километре автодороги.
В связи с угрозой схода лавин и в целях обеспечения безопасности возникла необходимость проведения подобных мероприятий 5-10 февраля на дорогах Казарман - Актал-Чат, Арал - Мин-Куш, Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу, Ала-Бука - Каныш-Кыя и Красная-Горка - Акташ. Приказ об этом подписал премьер-министр КР.

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