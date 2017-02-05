Топ-5 книг по истории от посла России Андрея Крутько

5 февраля 2017, 12:00 Комментарии

ИА "24.kg" продолжает новую рубрику "Топ-5 книг". В ней известные люди, политики, общественные деятели рассказывают о своих любимых книгах, книгах о различных сферах жизни - политике, экономике, бизнесе.

Сегодня о том, какие книги об истории Российского государства стоит почитать, рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Андрей Крутько.

1. "История государства Российского" Николая Карамзина.

Многотомное сочинение, описывающее российскую историю начиная с древнейших времен до правления Ивана Грозного и Смутного времени. Это произведение благодаря высоким литературным достоинствам и научной скрупулезности автора открыло историю России для широкой образованной публики.

2. "От Руси к России" Льва Гумилева.

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Фото: РИА "Новости". Советский историк-этнолог, археолог, востоковед Лев Гумилев

Книга посвящена истории России от времен Рюрика до правления Петра I, все события и поступки исторических лиц объяснены с позиции разработанной автором пассионарной теории этногенеза. Написана образно, увлекательно и доходчиво.

3. "Петр Первый" Алексея Толстого.

Сюжет следует за реальными историческими событиями рубежа XVII и XVIII веков - от смерти царя Федора Алексеевича практически до взятия русскими войсками Нарвы. На широком историческом материале показан переломный период в истории России, создание нового государства - Российской империи.

4. "История Пугачевского бунта" Александра Пушкина.

Историческое сочинение великого русского поэта о событиях крестьянской войны 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева.

5. "Борис Ельцин: от рассвета до заката" Александра Коржакова.

Воспоминания бывшего начальника службы безопасности президента России. Книга, содержащая описания скандальных эпизодов с участием Бориса Ельцина, вышла в 1997 году и стала бестселлером, вызвав большой резонанс. В 2004 году вышло продолжение - "Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие".

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Если говорить о моих личных предпочтениях, то в большей степени люблю те книги, которые раскрывают различные грани человеческой натуры на фоне реальных исторических событий. Видимо, с высоты своего возраста мне интересны произведения, повествующие о времени и событиях, которые я пережил, или близкие к тому.

Абстрагируясь от русской классики XIX века, хотел бы отметить произведения Михаила Булгакова. Его роман "Мастер и Маргарита", по моему мнению, "энциклопедия" если не российской, то советской городской жизни точно. У этого труда широчайший охват, глубокое философское содержание, он о самом главном в жизни каждого человека - о добре и зле, о вере и безверии. Михаил Булгаков с юмором и иронией рассказывает о современной ему эпохе, о государственной власти, и все это без злобной советофобии.

Могу порекомендовать библиофилам произведения советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Александра Твардовского, Михаила Шолохова. Молодым людям хотел бы посоветовать роман Николая Островского "Как закалялась сталь", так как при своей идеологизированности это произведение учит молодежь патриотизму, любви к родине, развивает волю, здоровую "закалку".

Из современных писателей увлекательно пишут Борис Акунин и Дмитрий Липскеров. Одно время я увлекался научной фантастикой, где в советском периоде "двуглавой вершиной" доминировали братья Стругацкие.