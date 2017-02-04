Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Невероятное прошлое Нарына — 15 архивных фото города полувековой давностиНевероятное прошлое Нарына — 15 архивных фото города полувековой давностиТемир Сариев выдвинут в президентыТемир Сариев выдвинут в президенты

В Польше определили новое возможное место, где спрятана Янтарная комната

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354860_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408260-ru.html

Похожие новости

В Оше подсудимый сбежал из здания суда и спрятался у родственников

Обладатель "Золотого мяча" против использования видеоповторов в футболе

Депутат ЖК К.Иманалиев определил ключевые позиции в сфере развития экономики республики

Пользователей Instagram ожидает удобная новинка

Психологи не рекомендуют вводить запрет на использование в школах мобильные телефоны

5 февраля 2017, 11:14       Комментарии

Польские археологи полагают, что Янтарная комната спрятана в подземном туннеле под замком города Пасленк. К поиску шедевра искусства XVIII века специалисты планируют приступить в ближайшее время. Об этом сообщает на телеканал TVN24.
На возможное местоположение Янтарной комнаты указывает аномалия, обнаружить которую удалось в ходе томографического и радарного исследований местности. Эти работы проводились осенью 2016 года.
Наличие Янтарной комнаты, как полагают археологи, подкрепляется легендами о существовании множества подземных коридоров, ведущих от замка. Так, один из туннелей идет к расположенному рядом с замком костелу святого Бартоломея.
Власти региона уже дали согласие на проведение необходимых раскопок. По их мнению, это может привлечь в город туристов.
Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха I и затем была подарена Петру I. В 1941 году во время Второй мировой войны памятник искусства вывезен немцами из Екатерининского дворца в Царском Селе в Королевский замок Кенигсберга, откуда в 1945 году исчез. С тех пор попытки найти Янтарную комнату не увенчались успехом, а неоднократные заявления о возможным местах ее нахождения впоследствии не подтверждались.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум