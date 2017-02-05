Внесены изменения в Закон "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике"

5 февраля 2017, 11:38 Комментарии

Бишкек, 4 февраля /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике". По сообщени. Отдела информационной политики Аппарата Президента КР, закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 декабря 2016 года.

Целью Закона является дальнейшее совершенствование положений Закона Кыргызской Республики "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике".