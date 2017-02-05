Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Темир Сариев выдвинут в президентыТемир Сариев выдвинут в президентыИран пообещал обрушить "дождь из ревущих ракет" на противниковИран пообещал обрушить "дождь из ревущих ракет" на противников

МЧС принудительно спускает снежные лавины на участках автодороги Бишкек—Ош

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408256-ru.html

Похожие новости

На каких горных автодорогах Кыргызстана затруднено движение автомашин в связи с закрытием проезда? (список)

На автодорогах Кыргызстана за прошедшие сутки зафиксировано 17 сходов лавин - МЧС

На горных дорогах Кыргызстана за сутки произошло схождение 17 лавин

Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок по лавиноопасным участкам

Лавина накрыла пограничников. Один военнослужащий погиб

5 февраля 2017, 11:00       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций 4 февраля провело мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.
Как сообщила пресс-служба МЧС, на 132 км автодороги Бишкек-Ош 4 февраля было произведено 4 выстрела, в результате сошла лавина объемом 21 тыс. кубометров; на 133 км произведено 4 выстрела, объем лавины составил 10 тыс. кубометров; на 135 км использовано 4 снаряда, объем лавины составил 7 тыс. кубометров. В общей сложности на трех участках было произведено 12 выстрелов, общий объем сошедших лавин составил 38 тыс. кубометров.
Принудительный спуск лавин продолжится 5 февраля на 198 км автодороги Бишкек-Ош
До 8 февраля на 132-137 км (перевал Тёо-Ашуу, Жайылский район Чуйской области), 198 км (перевал Отмок), 255 км (Токтогульский район Жалал-Абадской области) будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.
Кроме того возникла необходимость спуска снежных лавин с применением артиллерийского расчета на автодорогах Казарман-Актал-Чат и Арал-Миң-Куш (67-94, 42-45 и 1-10 км), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (65-110, 140-150 км), Ала-Бука-Каныш-Кыя и Красная Горка-Акташ (65-100 и 1-9 км).
Ранее на коллегии ведомства министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов раскритиковал работу по спуску снежных лавин, сказал, что "ее делают для галочки".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум