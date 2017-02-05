МЧС принудительно спускает снежные лавины на участках автодороги Бишкек—Ош

5 февраля 2017, 11:00 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций 4 февраля провело мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.

Как сообщила пресс-служба МЧС, на 132 км автодороги Бишкек-Ош 4 февраля было произведено 4 выстрела, в результате сошла лавина объемом 21 тыс. кубометров; на 133 км произведено 4 выстрела, объем лавины составил 10 тыс. кубометров; на 135 км использовано 4 снаряда, объем лавины составил 7 тыс. кубометров. В общей сложности на трех участках было произведено 12 выстрелов, общий объем сошедших лавин составил 38 тыс. кубометров.

Принудительный спуск лавин продолжится 5 февраля на 198 км автодороги Бишкек-Ош

До 8 февраля на 132-137 км (перевал Тёо-Ашуу, Жайылский район Чуйской области), 198 км (перевал Отмок), 255 км (Токтогульский район Жалал-Абадской области) будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.

Кроме того возникла необходимость спуска снежных лавин с применением артиллерийского расчета на автодорогах Казарман-Актал-Чат и Арал-Миң-Куш (67-94, 42-45 и 1-10 км), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (65-110, 140-150 км), Ала-Бука-Каныш-Кыя и Красная Горка-Акташ (65-100 и 1-9 км).

Ранее на коллегии ведомства министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов раскритиковал работу по спуску снежных лавин, сказал, что "ее делают для галочки".