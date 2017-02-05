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Иран пообещал обрушить "дождь из ревущих ракет" на противников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354861_ir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408255-ru.html

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В Тегеране обрушилось высотное здание. Погибли 30 пожарных

В Тегеране обрушилось высотное здание. Погибли 30 пожарных

5 февраля 2017, 10:52       Комментарии

Командир Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде назвал нонсенсом антииранские заявления со стороны американских чиновников, а также подчеркнул, что внешние угрозы в адрес Тегерана бесполезны. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает Tansim News Agency.
Бригадный генерал отметил, что Исламская Республика не станет тратить время, чтобы сохранить безопасность. "Стоит противнику совершить ошибку, и наши ревущие ракеты обрушатся на него дождем", - подчеркнул Хаджизаде.
Ранее 4 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. За день до этого советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что в Вашингтоне больше не собираются терпеть иранские провокации, угрожающие интересам Соединенных Штатов. Он также пообещал, что США продолжат ужесточать политику в отношении ИРИ.
3 февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана, включив в черный список 13 физических лиц, а также 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что расширение ограничений связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению "Хезболла", которое в США считают террористическим. Ядерная сделка при этом затронута не будет.

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