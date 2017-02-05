Иран пообещал обрушить "дождь из ревущих ракет" на противников

5 февраля 2017, 10:52 Комментарии

Командир Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде назвал нонсенсом антииранские заявления со стороны американских чиновников, а также подчеркнул, что внешние угрозы в адрес Тегерана бесполезны. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает Tansim News Agency.

Бригадный генерал отметил, что Исламская Республика не станет тратить время, чтобы сохранить безопасность. "Стоит противнику совершить ошибку, и наши ревущие ракеты обрушатся на него дождем", - подчеркнул Хаджизаде.

Ранее 4 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. За день до этого советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что в Вашингтоне больше не собираются терпеть иранские провокации, угрожающие интересам Соединенных Штатов. Он также пообещал, что США продолжат ужесточать политику в отношении ИРИ.

3 февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана, включив в черный список 13 физических лиц, а также 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что расширение ограничений связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению "Хезболла", которое в США считают террористическим. Ядерная сделка при этом затронута не будет.