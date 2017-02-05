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Темир Сариев выдвинут в президенты

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354864_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408254-ru.html

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Темир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана

5 февраля 2017, 11:01       Комментарии

Экс-премьер выдвинут кандидатом в президенты. Такое решение приняли участники внеочередной открытой конференции партии "Ак Шумкар". В ее работе участвовали около 200 делегатов из всех регионов республики.
Кандидатура Сариева поддержана подавляющим большинством участников заседания, сообщили ВБ в штабе партии "Ак Шумкар".
Напомним, в апреле 2016 года Сариев был вынужден подать в отставку с поста премьера после скандала с тендером на реконструкцию дороги Балыкчи-Корумду. Ряд депутатов считает, что конкурс был проведен с грубыми нарушениями и обвиняли главу Правительства в коррупции.
Дорога до сих пор не достроена, а китайская компания, которая привлечена к строительству, даже не выплачивает зарплаты рабочим.
Отметим также, что Сариев первым официально объявил о намерении баллотироваться в президенты.

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