Неделя-24: что вы могли пропустить

5 февраля 2017, 11:00 Комментарии

Кыргызстан едва пришел в себя после крушения "Боинга-747", как приключилась новая напасть: по республике покатилась волна, связанная с опасными играми подростков в социальных сетях. Ситуацию усугубило самоубийство восьмиклассника.

Осторожно: школа!

Третья учебная четверть в школах едва началась, а за неделю зарегистрировали три случая школьной поножовщины. Не обошлось, к сожалению, без жертв. Что же происходит? Кто виноват? И что делать? Об этом - в материале "Драки в школе. Нож вместо ручки".

Одновременно с сообщениями о школьных драках по Бишкеку покатилась волна паники в связи с появлением в социальных сетях неких виртуальных игр, которые приводят к самоубийствам среди подростков. Тревогу забили в Министерстве образования и в милиции. ИА "24.kg" разбиралось в проблеме: "Группы смерти". Как уберечь детей".

Не остались в стороне от проблемы и международные организации. ЮНИСЕФ поделился с ИА "24.kg" советами по безопасному поведению в Сети. Как отметили в фонде, сейчас каждый третий ребенок в мире пользуется Интернетом. При этом 90 процентов молодых людей убеждены, что смогут избежать угроз, связанных с Сетью.

Какие книги стоит читать

ИА "24.kg" продолжает новую рубрику "Топ-5 книг". В ней известные люди, политики, общественные деятели рассказывают о своих любимых книгах, книгах о различных сферах жизни - политике, экономике, бизнесе. В прошлый раз был Топ-5 книг о воспитании детей от министра Гульмиры Кудайбердиевой.Сегодня же в 12.00 своими литературными пристрастиями поделится посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. Не пропустите!

Налог на роскошные авто

Министерство экономики Кыргызстана предлагает увеличить налог на роскошные автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров. Депутаты приступили к его обсуждению, но сразу выступили против: дескать, народ не выдержит удара по карману. Но так ли это на самом деле? Об этом - в рубрике "Взгляд".

Как рисовали первые сомы

Национальный банк выпустил в обращение обновленные банкноты четвертой серии. Кыргызский сом считается одной из самых красивых купюр в странах СНГ. Дизайнер Дмитрий Лысогоров рассказал ИА "24.kg" много интересного о создании первых вариантов национальной валюты.

Шайбу! Шайбу!

В японском Саппоро 19-26 февраля пройдут VIII зимние Азиатские игры. На предыдущей Азиаде сборная Кыргызстана заняла в своем дивизионе первое место, выиграв шесть матчей из шести и забив 95 голов. Яркой игры ждут от нее и в этот раз. О подготовке к турниру и многом другом - в интервью ИА "24.kg" с главным тренером сборной Муратом Жакыповым.