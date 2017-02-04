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Определено предназначение сна

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354856_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408252-ru.html

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5 февраля 2017, 10:28       Комментарии

Сон необходим для того, чтобы забыть одни воспоминания и сохранить другие. К таким выводам пришли американские ученые, опубликовавшие статью в журнале Science, сообщает The Independent.
Исследователи наблюдали за двумя группами мышей. Одна из них спала, а вторая - нет. Оказалось, что у первой группы мышей количество синапсов в гиппокампе и коре головного мозга, ответственных за обучение и память, уменьшилось, по сравнению с бодрствующими грызунами, примерно на 20 процентов.
По мнению ученых, это означает, что таким образом нервная система сохраняет наиболее важные воспоминания. Также исследователи показали, что за этот процесс отвечает белок Homer1a. Его содержание повышается в организме спящих грызунов.
Специалисты полагают, что их выводы справедливы и для людей.

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