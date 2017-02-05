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Бишкекский "Дордой" тренируется в Туркменистане перед матчем с "Балканом"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408251-ru.html

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5 февраля 2017, 10:31       Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" сейчас находится в Балканабаде (Туркменистан), где проведет матч против местного "Балкана", сообщила пресс-служба коллектива из Бишкека.
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