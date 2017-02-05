Бишкекский "Дордой" тренируется в Туркменистане перед матчем с "Балканом"

5 февраля 2017, 10:31 Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" сейчас находится в Балканабаде (Туркменистан), где проведет матч против местного "Балкана", сообщила пресс-служба коллектива из Бишкека.

Ответный матч квалификационного раунда Кубка Азиатской конфедерации футбола (AFC) состоится 7 февраля на стадионе "Балкана". Первая встреча в Оше (Кыргызстан) завершилась со счетом 1:1.

Бишкекский клуб 3 февраля вылетел в столицу Туркменистана - Ашхабад. Накануне команда прибыла в Балканабад и провела первую тренировку. В Туркменистан поехали 27 футболистов.

Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Он состоит из трех отборочных раундов и основного турнира. Победитель нынешнего двухматчевого противостояния выйдет в финал, где будет разыграна путевка в основной этап соревнований.