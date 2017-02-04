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Новости Кыргызстана

Определено предназначение снаОпределено предназначение снаВ Кыргызстане на 33% возрос уровень детской смертности в ДТПВ Кыргызстане на 33% возрос уровень детской смертности в ДТП

Врач НЦО не возвращает деньги за несделанную операцию и угрожает посадить

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354859_vr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408250-ru.html

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5 февраля 2017, 9:39       Комментарии

Дочь пациентки Национального центра онкологии (НЦО) просит власти страны помочь ей вернуть $4 тысячи за химиотерапию и операцию для ее матери, которая так и не прошла курс лечения.
По словам К. Теребековой, в ноябре 2016 года врач-онкогинеколог НЦО Асель Бейшенова поставила ее матери диагноз - рак шейки матки и рекомендовала сделать операцию и пройти химиотерапию в Москве. Врач обещала все организовать и назвала стоимость - $4 тысячи.
"Мы ей поверили и начали собирать деньги, продали скот и взяли в долг. Отдали ей 10 декабря 2016 года. Но впоследствии она сказала, что все подорожало и еще необходимо $3 тысячи. Но у нас таких денег больше нет и мы попросили вернуть наши деньги. Но она отказалась, ссылаясь на то, что уже отослала деньги в Москву: или мы доплатим или деньги сгорят", - пишет девушка в обращении.
Теребекова пишет, что врач Бейшенова начала угрожать ей тем, что "у ее подруги муж - высокопоставленный чиновник и нас посадят за ложь".
Девушка просит президента, министра здравоохранения, генерального прокурора, главу ГКНБ и директора НЦО помочь вернуть деньги, чтобы ее мать могла пройти лечение в Кыргызстане пока не поздно, поскольку болезнь прогрессирует.
Это не первый скандал вокруг Национального центра онкологии. В 2014 году 63-летней пациентке во время операции по удалению зоба повредили голосовые связки и она потеряла голос, а 25-летней Гульзине Байтаевой, не дождавшись результатов гистологической экспертизы, удалили здоровую грудь.
Недовольства возникают и в отношении нынешнего и.о. директора НЦО Дамира Абдылдаева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и травле сотрудников

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