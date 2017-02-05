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В Кыргызстане на 33% возрос уровень детской смертности в ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408249-ru.html

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5 февраля 2017, 9:21       Комментарии

БИШКЕК, 5 фев - Sputnik. В Кыргызстане за 2016 год на 33 процента возрос уровень детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
Всего за указанный период жертвами аварий по стране стали 938 человек, 128 из которых - дети. Показатель детской смертности в ДТП вырос на 33 процента по сравнению с 2015 годом.
При этом 58 процентов аварий, в которых погибли дети, относятся к случаям, когда автомобили совершали наезды на пешеходов, 37 процентов - когда дети погибали на пассажирских сиденьях, а 5 процентов зарегистрированы как столкновение автомашин с велосипедом под управлением ребенка.

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