Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −11°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Париже мужчина с мачете напал на охранников ЛувраВ Париже мужчина с мачете напал на охранников Лувра

В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408248-ru.html

Похожие новости

Пятибалльное землетрясение повредило школы и погранпосты в Баткене

Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+

Погода в Кыргызстане на 5 февраля: в отдельных районах снег

Временами снег — прогноз погоды по Кыргызстану на 5 февраля

Темир Сариев решил стать президентом Кыргызстана

4 февраля 2017, 23:54       Комментарии

3 февраля в 18:39 в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре около 3 баллов, K= 8.2, магнитуда (Mpv): 3.3. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 7 км к северу от села Ала-Баш, в 9 км к юго-западу от села Бар-Булак, в 12 км к северо-востоку от села Туура-Суу, в 13 км к юго-западу от села Кара-Коо, в 16 км к западу от села Кызыл-Туу.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Ала-Баш, Бар-Булак, Туура-Суу , Кара-Коо - около 3 баллов, в селах Кызыл-Туу , Шор-Булак, Оттук - 2,5 балла.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум