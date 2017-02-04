В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла

4 февраля 2017, 23:54 Комментарии

3 февраля в 18:39 в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре около 3 баллов, K= 8.2, магнитуда (Mpv): 3.3. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 7 км к северу от села Ала-Баш, в 9 км к юго-западу от села Бар-Булак, в 12 км к северо-востоку от села Туура-Суу, в 13 км к юго-западу от села Кара-Коо, в 16 км к западу от села Кызыл-Туу.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Ала-Баш, Бар-Булак, Туура-Суу , Кара-Коо - около 3 баллов, в селах Кызыл-Туу , Шор-Булак, Оттук - 2,5 балла.