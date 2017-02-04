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В Париже мужчина с мачете напал на охранников Лувра

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354862_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408247-ru.html

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4 февраля 2017, 23:16       Комментарии

29-летний уроженец Египта ранил одного из охранников знаменитого музея мачете. Служба безопасности начала стрелять и ранила преступника, сообщает ряд СМИ.
Нападавший, по словам парижского прокурора Франсуа Мулинса, приехал в столицу Франции из Дубая в прошлом месяце по туристической визе. Неизвестно, были ли у него сообщники, или он действовал самостоятельно.
Мужчина, вооруженный двумя мачете, подошел к солдатам, охранявшим Лувр, и напал на них. При этом египтянин выкрикивал фразу "Аллах Ахбар". Охранники три раза выстрелили в преступника, чтобы остановить его. Одна из пуль попала мужчине в живот. Он в тяжелом состоянии госпитализирован.
При нем обнаружили рюкзак, в котором были баллончики с краской. Никаких взрывчатых веществ в сумке не нашли.
Президент Франции похвалил действия охранников Лувра и отметил, что их подготовка предотвратила террористическое нападение.
У злоумышленника при себе не было документов, которые помогли бы установить его личность. В этом полиции пригодились данные с мобильного телефона. Оба мачете египтянин купил во французском магазине оружия.

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