Регистрация паломников на хадж в Мекку начнется 6 февраля

4 февраля 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Для желающих совершить в этом году хадж в Мекку регистрация откроется 6 февраля, сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Работа по регистрации паломников продлится до 6 марта во всех областных и городских казыятах.

При регистрации кыргызстанцам нужно обязательно представить квитанцию об уплате взноса в размере 500 сомов в течение февраля.

В этом году Кыргызстану выдано на 900 квот больше, чем в 2016-м (3 685). Участников паломничества определят при помощи жребия.

Условия для поездки в Мекку:

<ul> <li>гражданин должен быть не младше 18 лет;</li> <li>внести взнос 500 сомов перед регистрацией;</li> <li>справка из районной мечети, что гражданин раньше не совершал паломничество;</li> <li>заграничный паспорт и общегражданский паспорт (ID-card).</li> </ul>

Хадж, то есть паломничество в Мекку (Саудовская Аравия), - пятый из обязательных актов поклонения, предписываемых исламом. Хотя бы раз в жизни его должен совершить каждый мусульманин, если он имеет такую возможность.