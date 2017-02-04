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Регистрация паломников на хадж в Мекку начнется 6 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408246-ru.html

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4 февраля 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 4 фев - Sputnik. Для желающих совершить в этом году хадж в Мекку регистрация откроется 6 февраля, сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
Работа по регистрации паломников продлится до 6 марта во всех областных и городских казыятах.
При регистрации кыргызстанцам нужно обязательно представить квитанцию об уплате взноса в размере 500 сомов в течение февраля.
В этом году Кыргызстану выдано на 900 квот больше, чем в 2016-м (3 685). Участников паломничества определят при помощи жребия.
Условия для поездки в Мекку:
<ul> <li>гражданин должен быть не младше 18 лет;</li> <li>внести взнос 500 сомов перед регистрацией;</li> <li>справка из районной мечети, что гражданин раньше не совершал паломничество;</li> <li>заграничный паспорт и общегражданский паспорт (ID-card).</li> </ul>
Хадж, то есть паломничество в Мекку (Саудовская Аравия), - пятый из обязательных актов поклонения, предписываемых исламом. Хотя бы раз в жизни его должен совершить каждый мусульманин, если он имеет такую возможность.

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